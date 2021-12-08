ПЦУ активно борется с распространенными среди прихожан мифами.

Женщинам во время менструации стоит участвовать в богослужениях, касаться икон и молиться в храмах.

Об этом сообщает ПЦУ в Facebook.

В ПЦУ объясняют, что миф о якобы запрете женщинам во время "критических дней" заходить храм распространяют люди без богословского образования, что побуждает прихожанок реже посещать церковь.

"Если присмотреться внимательнее к ветхозаветным предписаниям, которые определяли, что является "чистым", а что нет, увидим, что все они в той или иной степени касались практической стороны и норм гигиены", – говорят в пресс-службе.

Читайте такжеЛьвовянин получил многотысячный штраф за отсутствие паспорта на улицеТам добавили, что предыдущее решение Церкви было направлено на предотвращение риска распространения инфекций: "Одним из благ XXI века, в котором мы живем, является большое количество различных гигиенических средств, которые могут применять женщины в своих нуждах, не представляя угрозы ни для себя самих, ни для тех, кто их будет окружать".

"Так можно ли женщинам во время менструации молиться в храме, присутствовать на служении и касаться святынь и икон? Можно и нужно! Храмы Православной Церкви Украины всегда открыты для наших верных в их нуждах, чтобы стать местом молитвы и единение с Господом", – говорится в сообщении.

Прихожанам напомнили, что "единственным источником скверны в человеке может стать его сердце, если им овладеет зло – и это никоим образом не зависит от пола человека или дня календаря. Но зависит от веры в Господа, силы молитвы и способности противостоять искушениям".

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Автор: Виолетта Орлова