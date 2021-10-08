Пока такую возможность получили только жители Киевской и Черновицкой областей.

В Украине стала доступной еще одна услуга по вакцинации от коронавируса для пожилых людей. Однако, пока только в двух регионах. Так, пенсионеры Киевской и Черновицкой областей смогут получить COVID-прививки прямо в отделениях Укрпочты.

Как сообщили в пресс-службе Киевской ОГА, 7-8 октября на Киевщине мобильные бригады будут работать параллельно в 12 общинах. В дальнейшем перечень будут обновлять.

Читайте такжеВ Минздраве определились с профессиями, для которых COVID-вакцинация является обязательной

"Кроме центров и пунктов прививок, мы теперь даем возможность вакцинироваться пенсионерам и в отделениях Укрпочты. Это позволит нашим пожилым людям обезопасить свое здоровье от тяжелого течения коронавируса", – заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Адреса отделений Укрпочты, где мобильные бригады будут вакцинировать пенсионеров

Кроме того, с 7 октября открыли 8 мобильных пунктов в отделениях Укрпочты в Черновицкой области, сообщили в Черновицкой ОГА.

Адреса отделений Укрпочты в Черновцах, где будут вакцинировать пожилых

на улице Мизунской, 1;

Буковинской, 33а;

и Гагарина 36а.

Другие пункты открыли также на Укрпочте в:

Кельменцах;

Выжнице;

Путиле;

Сокирянах;

Берегомете.

Напомним, в Украине сейчас продолжается пятый этап вакцинации. Прививку может бесплатно сделать каждый желающий с 18 лет. В Украине делают прививки препаратами CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Ранее УНИАН писал, что по данным Минздрава 82% всех умерших от COVID-19 - это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом в Украине.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко