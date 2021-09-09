Большинство пациентов больницы - это люди старше 60 лет. Среди больных младшего возраста – люди с сопутствующими заболеваниями и те, кто имели тесный контакт с больным COVID-19.

В городской больнице №1 от коронавируса лечится 51 пациент. Среди всех больных нет ни одного вакцинированного.

Об этом сообщает Управление здравоохранения Черновицкого городского совета. В частности, по состоянию на 8 сентября в больнице №1 развернуто 120 коек для больных коронавирусом. Сейчас загружено 42,5% (51 больной, 5 из них – в реанимации). У всех COVID-19 подтвержден. Пациенты находятся на кислородной поддержке.

Сейчас большинство пациентов больницы - это люди, которым больше 60 лет. Среди больных младшего возраста – люди с сопутствующими заболеваниями и те, кто имели непосредственный тесный контакт с больным COVID-19. Все – не вакцинированы.

"Мы наблюдаем, что изменилась клиника коронавируса. Инкубационный период уменьшился до 6-ти дней, быстро развивается вирусная пневмония. Показания к госпитализации следующие: одышка, слабость, гипертермический синдром", - рассказал Валентин Пыжик, заместитель гендиректора по медицинской части городской клинической больницы №1.

Специалист подчеркнул, что не надо ждать, чтобы поражение легких достигало 50 и более процентов. По его словам, сейчас оно происходит диффузно и быстро превращается в тотальную пневмонию.

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"Хочу отметить: мы стараемся не отказывать в госпитализации даже жителям из районов области, если у них подтвержден COVID-19 или подозрение", - рассказал Пыжик, передает ИА АСС.

"Коронавирус - это инфекция, с которой мы воюем второй год подряд. И на сегодня ее можно преодолеть только вакцинацией. Видим это непосредственно из опыта. У нас не было ни одного пациента, который бы получил две дозы вакцины и попал в больницу", - отметил Пыжик.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Более 4,5 млн украинцев уже полностью иммунизированы против COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. "161 тыс. 169 людей вакцинировано против COVID-19 за прошедшие сутки 8 сентября 2021 года. Одну дозу получили 56 тыс. 193 человека, полностью иммунизированные - 104 тыс. 976 человек", - сказано в сообщении.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 млн 722 тыс. 210 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 4 млн 512 тыс. лиц.

Коронавирус в Украине

В Украине первый случай коронавируса был зафиксирован 3 марта 2020 года, 20 марта стало известно о выздоровлении этого пациента.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года - сначала среди групп риска, а с конца мая получить прививку могут все желающие в центрах массовой вакцинации в разных городах страны. Сейчас в Украине доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca разных производителей и CoronaVac от Sinovac Biotech.

Летом 2021 года пандемия коронавируса в Украине пошла на спад, поэтому большинство карантинных ограничений были сняты. Впрочем, власть уже заговорила о том, что к осени Украину может накрыть новая волна коронавируса - на этот раз ожидается еще более опасный штамм Дельта.

Автор: Ирина Погорелая