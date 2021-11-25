Заболели шестеро воспитанников детсада, а также их родственники – два школьника и бабушка.

В селе Виноградовка Болградской ОТГ Одесской области из-за вспышка кишечной инфекции закрыли детсад "Джерельце".

Об этом сообщил один из местных интернет-ресурсов.

Отмечается, что на карантин закрыли детский сад в связи с тем, что шестеро детей из разных групп с симптомами острой кишечной инфекции доставлены в инфекционное отделение Болградской районной больницы. С аналогичными симптомами обратились за помощью медиков двое местных школьников и их бабушка – родственники двух воспитанников вышеназванного детсада.

Дети и женщина были доставлены в лечебное учреждение с 20 по 23 ноября. У них температура тела от 37,2 до 40 градусов, боли в животе, слабость, рвота и диарея.

Проводятся соответствующие исследования. По факту открыто производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в городе Черноморск Одесской области пищевое отравление получили шесть воспитанников детсада. По предварительным данным, у детей в возрасте 4-5 лет – острая кишечная инфекция.

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Автор: Лариса Козовая