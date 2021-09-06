Сейчас образцы воды, готовой пищи и продуктов из гимназии отправили в Госпродпотребслужбу.

В одной из гимназий Киева на прошлой неделе многим детям стало очень плохо. В результате у почти 200 воспитанников учебного заведения были одинаковые симптомы - температура, диарея и рвота.

Как говорится в сюжете ТСН, 2 сентября после уроков детям в гимназии стало плохо. Домой они добирались уже с симптомами кишечной инфекции. А на следующий день у одной из учениц диагностировали норовирус - один из типов кишечной инфекции. Остальные дети анализ пока не сдавали, но отмечается, что за ними инфицировались и некоторые родители.

Сейчас школьников с такими же симптомами по меньшей мере 170. Они учатся в разных классах, со 2-го по 5-й.

В самой гимназии инцидент пока не комментируют. Образцы воды, готовой пищи и продуктов отправили в Госпродпотребслужбу. По словам одной из мам пострадавших, ее ребенок был белый, как простыня.

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Отметим, норовирусная инфекция - это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус - одна из разновидностей энтеровирусов.

Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа.

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Автор: Виктория Гордиенко