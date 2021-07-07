Другие медучреждения остаются в резерве.

В Одессе в связи с уменьшением числа заболевших COVID-19 сократили количество опорных больниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании оперативного штаба заявил и.о. директора Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.

По его словам, ранее пациентов с COVID-19 принимали семь опорных больниц, но в настоящее время роль опорных стационаров в городе выполняют три больницы. Это Одесская городская клиническая инфекционная больница, городская больница №5 и детская городская клиническая больница №3.

Как отметил чиновник, инфекционная больница полностью перепрофилирована на 380 коек для госпитализации пациентов с подозрением и диагнозом COVID-19, в том числе 12 коек реанимации. Для увеличения числа реанимационных коек и улучшения условий пребывания пациентов в июне начат ремонт детского корпуса этой больницы, что позволит развернуть еще 60 реанимационных коек.

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Все отделения медучреждения обеспечены централизованной подачей кислорода.

Также полностью под COVID-19 перепрофилирована больница №5, где развернуто 270 коек, в том числе 24 реанимационных. Централизованной подачей кислорода обеспечены 223 койко-места — 82,5%.

Детская больница №3 рассчитана на 175 коек, под лечение пациентов с COVID-19 перепрофилированы 120 мест, реанимационных — 24.

"Городские больницы №1, №8, №10 и роддом №2, которые до июня были в числе опорных стационаров по COVID-19, в настоящее время находятся в резерве на случай ухудшения эпидситуации", - сказал Никогосян.

По состоянию на 7 июля в стационарах Одессы находятся 154 пациента с подозрением и диагнозом COVID-19.

По словам вице-мэра Светланы Бедреги, по состоянию на 6 июля в Одессе сделано 55 тыс. 399 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 42 тыс. 928 одесситов, полный курс вакцинации прошли около 12,5 тыс. человек.

"В июне ситуация с COVID-19 в Одессе стабилизировалась. Однако за последнюю неделю заболели 124 одессита, что в полтора раза больше, чем за предыдущую неделю. Это немного в масштабах города в абсолютных цифрах. Однако данная тенденция должна заставить каждого задуматься о своей безопасности, здоровье своих родных, близких, коллег и как можно быстрее пройти вакцинацию", - подчеркнула Бедрега.

За последние сутки зарегистрировано 26 инфицированных коронавирусом одесситов. В целом с начала эпидемии в Одессе COVID-19 заболели 65 тыс. 782 человека.

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Автор: Лариса Козовая