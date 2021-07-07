Треть украинцев имеют антитела к коронавирусной болезни.
Об этом со ссылкой на предварительные результаты исследования сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.
По его словам, исследование проводит Министерство здравоохранения, Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.
"В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые - проводят опросы, вторые - бесплатное тестирование на антитела", - пояснил Радуцкий.
Сейчас в исследовании приняли участие около 6 тыс. людей, 33% из которых имеют определенный иммунитет к коронавирусу.
Он рассказал, что на следующем этапе исследования специалисты проведут аналитическую работу – определят, каким образом антитела образовались в организме человека.
"Важно определить, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа", - добавил он.
Кроме того, Радуцкий сообщил, что комитет, который он возглавляет, уже завершает проработку поправок ко второму чтению законопроекта №4142 о системе общественного здоровья.
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"Мы предлагаем усилить Центр общественного здоровья сетью региональных Центров контроля и профилактики болезней. Они будут заниматься прогнозированием новых вспышек инфекционных болезней, реагированием на чрезвычайные ситуации, разрабатывать государственные программы борьбы с неинфекционными болезнями. Формально решением правительства центры уже созданы, однако без принятого законопроекта полноценно выполнять функции новым институтам будет сложно", - отметил глава комитета.
Коронавирус в Украине - статистика
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине было выявлено 610 новых случаев COVID-19, в частности заболели 40 детей и 20 медработников.
Вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 458 человек, 33 человека скончались, 1 тыс. 666 человек выздоровели. Было сделано 46 тыс. 168 тестирований.
За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 238 тыс. 974 лица; 2 млн 174 тыс. 353 человека выздоровели, 52 тыс. 537 умерли. Проведено ПЦР-тестирований-10 млн 965 тыс. 456.
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