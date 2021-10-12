Всего заболели 14 детей, которые приехали на отдых.

Специалисты выяснили причину новой вспышки коронавируса в лагере "Молодая гвардия" в Одессе. COVID-19 выявили у 14 детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По мнению специалистов, коронавирус завезли извне. При этом сотрудники лагеря не придерживались карантинных ограничений.

"Обстоятельства, способствовавшие возникновению группового заболевания - это занесение инфекции в заведение, а также несоблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий, определенных нормативными директивными документами", - рассказал главный санврач региона Виталий Гончаров.

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"На сегодняшний день семеро детей под контролем. Вспышка была обнаружена сразу. Именно поэтому больше инфекции нет. Также больше детей больных нет", - подытожила начальница Департамента здравоохранения Наталья Одарий.

Как ранее сообщал УНИАН, в детском лагере "Молодая Гвардия" в Одессе зафиксирована новая вспышка коронавируса. В настоящее время заболевание подтвердили у 14 подростков из Винницкой области.

Автор: Анастасия Горбачева