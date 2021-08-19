11 заболевших - вожатые, остальные – несовершеннолетние.

В Одессе количество инфицированных COVID-19 в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия" увеличилось до 69 человек.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор государственного учреждения "Одесский областной лабораторный центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины" Виталий Гончаров.

По его словам, в настоящее время зарегистрировано 69 заболевших, из которых 11 человек – вожатые, остальные – несовершеннолетние.

"В общей сложности, госпитализированы 8 детей. Все, кто нуждается в лечении, получают его в полном объеме. Осуществляются мероприятия по вывозу из "Молодой гвардии" детей, которые не являются контактными лицами (несовершеннолетние, находившиеся в двух других лагерях центра – УНИАН)", - сказал Гончаров.

Чиновник уточнил, что в "Молодой гвардии" на постоянной основе действуют три лагеря – "Солнечный", "Звездный" и "Прибрежный", каждый из которых расположен в отдельном корпусе и имеет свой пищеблок. Первые трое больных (из лагеря "Звездный") обратились за медицинской помощью в медсанчасть центра 12 августа с признаками ОРВИ (температура 37-38,8°С, насморк, боль в горле). С помощью быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2 был подтвержден COVID-19.

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Вспышка COVID в "Молодой гвардии"

Как сообщал УНИАН, в Одессе полиция начала расследование по факту массового заражения COVID-19 в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия".

По состоянию на вечер 18 августа официально было зарегистрировано 60 случаев инфицирования COVID-19 – 50 детей и 10 вожатых. Отмечалось, что 8 детей госпитализировано.

Справка. Украинский детский центр "Молодая гвардия" (аналог крымского "Артека") находится в ведении Министерства социальной политики Украины. Занимает площадь 30,8 га, расположен на берегу Черного моря. Состоит из трех лагерей "Звездный", "Солнечный" и "Прибрежный". В комнатах проживают 8-10 человек.

Автор: Дмитрий Захаров