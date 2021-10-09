В настоящее время заболевание подтвердили у 14 подростков из Винницкой области.

В детском лагере "Молодая Гвардия" в Одессе зафиксирована новая вспышка коронавируса. В настоящее время заболевание подтвердили у 14 подростков из Винницкой области.

Перед новой сменой, после предыдущей вспышки, в оздоровительном учреждении провели полную дезинфекцию, однако уберечь детей от вируса не удалось.

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Первое заражение зафиксировали еще 27 сентября, когда в лагерь прибыли дети из Винницы. На тот момент в лагере находились 869 детей.

"Семеро больных забрали домой родители. Остальные находятся в медсанчасти центра под наблюдением врачей. Болезнь у всех протекает в легкой форме", - отметили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В лагере в настоящее время работают специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний. Результаты эпидрасследования обещают огласить уже в понедельник, передает ТСН.

Как сообщал УНИАН, в "Молодой гвардии" первые трое больных обратились за медицинской помощью 12 августа с признаками ОРВИ. С помощью быстрых тестов на определения антигена SARS-CoV-2 был подтвержден COVID-19. Вечером 18 августа официально было зарегистрировано 60 случаев инфицирования COVID-19 – 50 детей и 10 вожатых, на 19 августа коронавирус подтвердили у 69 лиц, из которых 11 - вожатые. По состоянию на 25 августа был 81 больной, больше инфицированных не выявляли.

6 сентября в одесском оздоровительном центре "Молодая гвардия" снова был начат прием детей после ликвидации вспышки COVID-19.

Автор: Ирина Погорелая