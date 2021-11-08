За сутки там проводят до 50 кремаций.

В Одессе крематорий работает на пределе возможностей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заведующий крематорием Владимир Букач.

По его словам, ежесуточно происходит 50 кремаций, из которых 10 - умерших с коронавирусом.

"Мы максимально загружены. Работаем на пределе своих возможностей... Запись ведется заранее - примерно за 6-7 дней, то есть людям надо ожидать. Раньше мы записывали за два дня вперед. Сейчас смертность выше, наверное, это связано с коронавирусом. От COVID-19 сейчас больше умирает людей, чем раньше, наблюдается очень серьезная волна", - сказал Букач.

Он рассказал, что умерших от коронавирусной болезни кремируют отдельно, после 14:00. Прощание с ними происходит лишь во дворе, однако отведенное на церемонию время не сократилось. Оно составляет 20 минут.

В Украине за минувшие сутки, 7 ноября, выявлено 13 068 больных COVID-19. Одесская область лидирует по количеству заболевших - 1 558 случаев.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в связи с высокой смертностью больных COVID-19 родственники умерших вынуждены ждать кремации по 10 дней.

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Автор: Лариса Козовая