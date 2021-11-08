Часть пациентов вынуждены лечиться дома.

В Одессе медики "скорой помощи" не сумели госпитализировать заболевшую коронавирусом 86-летнюю женщину из-за нехватки мест в больницах города.

Детали жуткой истории рассказала на странице в Facebook одесский волонтер Екатерина Ножевникова, которая помогает медикам бороться с пандемией.

По ее словам, врачи госпитализируют лишь часть пациентов, остальных вынуждены оставлять лечиться дома.

"Самая страшная запись - Савченко. 86 лет. Сатурация уже не измеряется. Скорая оставила дома. Просят концентратор, чтобы облегчить уход. Объясняю Александре Тишейкиной, что кислород уход на такой стадии не облегчит, а только усугубит и оттянет уход. Мне объясняли врачи. Объясни родственникам. Проходит пару минут, Аля заходит и говорит мне: прости, я не могу такое сказать. Ну это же какая-то эвтаназия. Можно я дам им, пожалуйста. Сейчас вернут концентратор. Я должна отказать", - пишет волонтер.

Она добавила, что очередь на концентраторы настолько велика, что их выдают лишь тем, "у кого больше шансов".

Как ранее писал УНИАН, в Одессе мошенники требуют деньги за пользование кислородными конденсаторами у COVID-больных.

Автор: Юрий Годован