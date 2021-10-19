Украина заняла 145-е место среди стран мира по проценту полностью вакцинированного населения.

По состоянию на 18 октября по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла девятое место в мире и четвертое - среди стран Европы.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Коронавирус-инфо", ссылаясь на данные статистического ресурса Worldometers.

По данным статистического ресурса Our World in Data, по состоянию на 19 октября Украина на 145-м месте среди стран мира по проценту полностью вакцинированного населения и на 42-м — среди европейских стран.

Коронавирус в Украине

Читайте также"Ковидная" очередь: на кладбище в Киеве образовалась "пробка" из похоронных автобусов (фото)За сутки, 18 октября, выявили 15 579 новых случаев коронавірусного заболевания. Среди выявленных больных-1 309 детей и 282 медработника.

В больницы госпитализировали 2 852 человека, выздоровели-7 776 пациентов. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 538 пациентов.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1 418), Харьковской (1 412), Днепропетровской (1 203), Запорожской (1 019) и Львовской (959) областях.

От начала пандемии в нас обнаружили 2 660 273 случаи COVID-19. Из них 61 348 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 337 194 - выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 118 195 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 60 679, методом ИФА - 13 814. Также сделали 43 702 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 13,6 миллиона ПЦР-тестирований.

Автор: Инна Андалицкая