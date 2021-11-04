За каждого привитого медучреждение получает от Национальной службы здоровья Украины по 85 грн.

В Национальной службе здоровья сообщили, сколько украинцев и какими вакцинами привиты против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель председателя НСЗУ Татьяна Бойко.

Она напомнила, что работа медицинских работников, вовлеченных в процесс вакцинации граждан против COVID-19, оплачивается государством. Для этого медучреждение должно заключить договор с НСЗУ.

Программой медицинских гарантий на текущий год предусмотрен отдельный пакет по вакцинации против COVID-19, а бюджетом программы на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн.

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Также Бойко рассказала, что по состоянию на 1 ноября более 10 млн украинцев получили первую дозу вакцины и свыше 7,5 млн – две дозы. Из них вакцинами производства компании Pfizer-BioNTech привито более 4,3 млн человек, CoronaVac – более 3 млн, вакциной AstraZeneca – свыше 1,3 млн, Moderna – более 1 млн.

С начала кампании по вакцинации наибольшее количество привитых - граждане в возрасте 20-39 лет.

В настоящее время в Украине 1 тыс. 174 медицинских учреждения имеют договоры с НСЗУ на проведение вакцинации, из них 65 частных и 14 врачей-ФОП.

С начала года НСЗУ выплатило более 397 млн грн на проведение прививок против COVID-19.

Также Бойко рассказала, что медучреждения получают оплату за фактическое количество привитых: 25 грн за первую дозу и 60 – за вторую.

Она подчеркнула, что вакцина уже оплачена либо за средства налогоплательщиков, либо международными донорами, либо получена как гуманитарная помощь в рамках международной инициативы COVAX.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 началась в Украине 24 февраля. На сегодняшний день полностью иммунизированы от коронавирусной болезни почти 7,7 млн украинцев. По данным Минздрава, 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитрий Хилюк