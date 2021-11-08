По словам эксперта, если вы сменили фамилию, например, после бракосочетания, то в медицинской карточке врач может также ввести эти изменения.

В Украине после усиления карантина в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом COVID-cертификат стал одним из главных документов украинцев, чтобы подтвердить свою вакцинацию и избежать противоэпидемиологических ограничений.

Но в случае, если вы вышли замуж или по каким-то другим причинам решили сменить фамилию, вам стоит знать, что делать, если после этого не подтягивается сертификат о вакцинации. На это вопрос дал ответ директор департамента развития электронной системы здравоохранения НСЗУ Дмитрий Черныш в эфире Громадського радио.

По словам эксперта, если вы сменили фамилию, например, после бракосочетания, то в медицинской карточке врач может также ввести эти изменения. Новую карточку создавать не нужно. Стоит просто, когда предоставляете новые личные данные врачу, сообщить, что в системе была уже создана карточка по предыдущей фамилии.

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"При создании новой карты, в системе будет два таких документа, будут путаница и проблемы. Пациент не сможет получить COVID-сертификат. Он будет обращаться к врачу за разъяснением, что делать. Если будет две записи и "Дия" будет писать, что записи задублированы, нужно обращаться в НСЗУ. С документами и регистрационными данными. Служба рассмотрит заявление, если будут обнаружены дубли, их объединят в одну запись. Если повторов нет, служба сообщит пациенту. Сейчас у нас большой поток таких обращений. Законодательно определенное время на рассмотрение - месяц. Мы стараемся решить все проблемы оперативнее", - сообщили в НСЗУ.

Напомним, ранее в Минздраве разъяснили, законна ли проверка COVID-сертификатов в Украине.

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Автор: Виктория Гордиенко