Рубан указал на проблему антивакцинальной кампании в Украине.

Многие украинцы покупают себе поддельные документы о вакцинации из-за мощной антивакцинальной кампании, которая существует в стране. В Киеве выявляют огромное количество "купленных" COVID-сертификатов, рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Документы ежедневно в столице проверяют 40 мониторинговых групп, уточнил он. Около 10% из них вызывают сомнения.

"Общая проблематика - антивакцинальная кампания в целом. Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация - угроза для жизни человечества. К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слабая. Это необходимо делать на государственном уровне", - считает специалист.

Читайте такжеВ Украине откроют центры, где можно будет внести данные о вакцинации за рубежомКак сообщал УНИАН, Верховная Рада вводит уголовную ответственность и штрафы до 170 тысяч гривен за подделку документов по вакцинации от COVID-19. 2 ноября за принятие в первом чтении правительственного проекта закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (регистрационный номер 6084) проголосовало 282 народных депутатов.

В Минздраве ранее рассказали, что прорабатывают возможность введения так называемой "ковидной амнистии".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован