Наша страна еще не вышла на пик заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти бешеными темпами и может достичь 40-50 тысяч новых случаев в сутки.

Об этом заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко, пишет Обозреватель.

"Может быть 40, 50 тысяч новых больных в сутки, могут отсутствовать места в реанимациях, дефицит кислорода. Система перегружена, у нее нет возможностей для увеличения мощности", - сказал Досенко.

Он отметил, что наша страна еще не вышла на пик заболеваемости коронавирусом.

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"Какое количество людей заболеет и умрет, легко предсказать. Нет никаких оснований полагать, что мы на плато и дальше будет уменьшение. Возможно, на время уменьшение, а затем будет повышение. Ничего приятного современная научная медицина, эпидемиология не может нам сказать", - сказал Досенко.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 3 ноября, в Украине обнаружили рекордные 27377 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1787 детей и 426 медработников. За сутки было госпитализировано 5472 человека; зафиксировано 699 летальных случаев; выздоровели 12464 человека.

Прививки от COVID-19 в воскресенье получили почти 300 тыс. человек. В частности, 299272 человека вакцинированы от COVID-19, одну дозу получили 212968 лиц, полностью иммунизированы - 86304.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины, отметили в Минздраве.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Александр Топчий