Министр Сергей Шкарлет рассказал о положительной динамике процесса прививки среди педагогических работников.

В Украине одну дозу вакцины против COVID-19 получили уже почти 78% учителей.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram-канале.

"Вакцинация среди педагогов продолжается! У нас на сегодня еще более положительная динамика прививок... по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 78% учителей", - написал он.

Министр отметил, что высокий уровень вакцинации работников учреждений общего среднего образования (полный цикл) в Луганской области – 67,9%, в Киеве – 62,6%, Полтавской – 61,8%, Черкасской – 60,8%, Житомирской – 58,6%, Харьковской областях – 58,3%.

Больше всего непривитых работников учреждений общего среднего образования – во Львовской (44,3%), Херсонской (39%) и Ивано-Франковской областях (31,4%).

Ситуация с вакцинацией в Украине

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 сентября по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 уже получили более 7 млн украинцев.

Полностью иммунизированы против коронавирусной болезни более 5,6 млн человек.

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Автор: Тамара Отовская