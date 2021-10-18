Из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19 каникулы начались в 5 тыс. 125 учреждениях общего среднего образования.

В Украине по состоянию на сегодня от COVID-19 двумя дозами вакцинировано 358 тыс. 390 работников учреждений общего среднего образования, то есть 56% от общего количества.

Как сообщили в Отделе прессы и информации Министерства образования и науки, по крайней мере одну дозу получили 86% педагогов.

Отмечается, что самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют 5 областей и столица: Луганская – 79,4%; Харьковская – 70,9%; Черкасская – 70,9%; Полтавская – 69,4%; Киев – 67,7%; Житомирская – 66,9%.

Больше всего непривитых педагогов остается в школах 5 областей: Ровенской – 24,5%, Волынской – 22%, Ивано-Франковской – 20,8%, Одесской – 20,1%, Львовской – 19,4%.

В МОН напомнили, что из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине заведениям общего среднего образования было рекомендовано объявить каникулы с 18 октября. По данным МОН, по состоянию на сегодня каникулы начались в 5 тыс. 125 учреждениях общего среднего образования. Больше всего таких заведений в таких областях: Харьковская – 99% от общего количества в области; Сумская – 94,3%; Киевская – 77%; Донецкая – 71,1%; Запорожская – 65,4%.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, для чего рекомендуют школам начать каникулы с 18 октября

Как сообщал УНИАН, из-за ухудшения эпидситуации 13 октября Министерство образования и науки по инициативе Минздрава рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября. Обычно каникулы длились с 25 до 31 октября.

Вместе с тем в КГГА заявили, что дети во всех столичных школах уйдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября.

Автор: Светлана Закелова