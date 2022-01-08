В частности речь идет о вакцине AztraZeneca.

На сегодня в Украине в целом утилизируют почти 600 тысяч доз вакцин от коронавируса. Эти дозы по разным причинам не пригодны для использования.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет РБК-Украина.

Как отметили в ведомстве, в 2021 году Украина безвозмездно получила более 3,6 млн доз вакцин против COVID-19 в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

Читайте также"Слили в унитаз". Сколько вакцин против COVID-19 Украина утилизирует за деньги налогоплательщиков

"По состоянию на 05.01.2022 г. 561 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученного на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - говорится в ответе Минздрава.

Кроме того, в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, которая была закуплена за средства государственного бюджета. По результатам служебного расследования эта партия была признана непригодной для использования.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине утилизируют более 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истек в конце октября. Первым этапом утилизации идет решение о прекращении ее использования, а уже после этого проводят перерасчет на уровне каждого пункта прививки.

Вас также могут заинтересовать новости: