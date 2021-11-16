18 областей Украины продолжают находиться в "красном" уровне эпидемической опасности из-за высоких уровней заболеваемости на коронавирусную болезнь.

Начало выхода регионов из "красного" уровня эпидемической опасности можно ожидать со следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.

"Начало выхода регионов из "красного" уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом. С начала установления "красного" уровня эпидемической опасности в первом регионе, а именно Херсонской области прошло 30 дней. Это фактической такое же время, как и прошлой волны, то есть вовремя введены карантинные ограничения дали нам возможность идти среднестатистическими темпами", - отметил Ляшко.

Он также напомнил, что 18 областей Украины продолжают находиться в "красном" уровне эпидемической опасности из-за высоких уровней заболеваемости на коронавирусную болезнь, а с 18 ноября 2021 года будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности на территории области.

По его словам, сейчас в Винницкой области по крайней мере одной дозой антискользящей вакцины вакцинировано 36% людей старше 18 лет. Этот показатель ниже среднего по Украине.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 16 тыс. 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 1 тыс. 168 детей и 327 медработников. Также за минувшие сутки 2 тыс. 264 человека госпитализированы, зафиксировано 838 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине заболели на COVID-19 3 млн 244 тыс. 749 человек, выздоровели – 2 млн 664 тыс. 373, умерли – 77 тыс. 985. Медики провели 15 млн 292 тыс. 648 ПЦР-тестов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко