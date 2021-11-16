Начало выхода регионов из "красного" уровня эпидемической опасности можно ожидать со следующей недели.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга.
"Начало выхода регионов из "красного" уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом. С начала установления "красного" уровня эпидемической опасности в первом регионе, а именно Херсонской области прошло 30 дней. Это фактической такое же время, как и прошлой волны, то есть вовремя введены карантинные ограничения дали нам возможность идти среднестатистическими темпами", - отметил Ляшко.
Он также напомнил, что 18 областей Украины продолжают находиться в "красном" уровне эпидемической опасности из-за высоких уровней заболеваемости на коронавирусную болезнь, а с 18 ноября 2021 года будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности на территории области.
По его словам, сейчас в Винницкой области по крайней мере одной дозой антискользящей вакцины вакцинировано 36% людей старше 18 лет. Этот показатель ниже среднего по Украине.
Коронавирус в Украине
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 16 тыс. 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 1 тыс. 168 детей и 327 медработников. Также за минувшие сутки 2 тыс. 264 человека госпитализированы, зафиксировано 838 летальных случаев.
За все время пандемии в Украине заболели на COVID-19 3 млн 244 тыс. 749 человек, выздоровели – 2 млн 664 тыс. 373, умерли – 77 тыс. 985. Медики провели 15 млн 292 тыс. 648 ПЦР-тестов.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.