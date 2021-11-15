Решение принято по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Винницкая область с четверга, 18 ноября, переходит в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчінов по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", - отметил он.

Читайте такжеВ "Дие" появился сертификат о выздоровлении от COVID-19 (фото)Немчинов напомнил, что "красный" уровень епіднебезпеки предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионах, а именно запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведения массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Как сообщал УНИАН, на сегодня показатели "желтой" зоны эпидемической опасности имеют только две области Украины - Кировоградская и Тернопольская. Показатели "оранжевой" зоны епіднебезпеки имеют пять областей: Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

Показатели в остальных областях соответствуют "красной" зоне.

Автор: Леся Лещенко