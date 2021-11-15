Винницкая область перейдет в "красную" зону уже на этой неделе / фото УНИАН

Винницкая область с четверга, 18 ноября, переходит в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчінов по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", - отметил он.

Читайте такжеВ "Дие" появился сертификат о выздоровлении от COVID-19 (фото)Немчинов напомнил, что "красный" уровень епіднебезпеки предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионах, а именно запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведения массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Ограничения, действующие в красной зоне карантина / инфографика УНИАН

Как сообщал УНИАН, на сегодня показатели "желтой" зоны эпидемической опасности имеют только две области Украины - Кировоградская и Тернопольская. Показатели "оранжевой" зоны епіднебезпеки имеют пять областей: Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

Показатели в остальных областях соответствуют "красной" зоне.

Автор: Леся Лещенко