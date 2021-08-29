За сутки зафиксирована смерть 34 инфицированных людей.

За прошедшие сутки, 28 августа, в Украине зафиксировано 1 906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья, среди заболевших 134 ребенка и 40 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

722 человека забрали в больницу. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

Кроме того, за сутки зафиксирована смерть 34 инфицированных. В то же время выздоровели 685 человек.

Читайте такжеКогда появится украинская COVID-вакцина: в Минздраве рассказали подробности28 августа в Украине сделали 18 344 ПЦР-теста, а также протестировали методом ИФА 3 661 человека, экспресс-тестами - 16 859 человек.

За все время пандемии в Украине заболел 2 284 191 человек, выздоровело 2 206 392 человека, умерли 53 720 больных COVID-19, проведено ПЦР-тестов 11 949 470.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Катерина Комолова