От одного из витаминов может очень сильно тошнить, предупредил медик.

Витамины С, Д и микроэлемент цинк не влияют на ход коронавируса COVID-19, как и народная медицина или гомеопатия.

От витамина С в больших дозах человеку грозит аллергическая сыпь на коже, а от цинка часто есть очень сильная тошнота, написал в своем Telegram-канале главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"...ну с витамином Д в больших дозах можете сами прочитать инструкцию", – добавил медик.

Читайте такжеДругая болезнь: Голубовская назвала особенности коронавируса, спровоцированного "Дельтой"Жиравецкий посоветовал не оставаться в каменном веке.

"Не оставайтесь в каменном веке! На самом деле витамин С, витамин Д и цинк так влияет на течение ковида, как гомеопатия или народная медицина... поэтому, когда у вас подтвердят ковид, вспомните, что мы сейчас в 2021 году!" – добавил врач.

Ранее педиатр Евгений Комаровский говорил, что в случае инфицирования коронавирусом человеку грозит тяжелая форма, если есть дефицит витаминов С, D и цинка.

По его словам, согласно современным медицинским протоколам, нельзя допускать дефицит этих витаминов и микроэлемента в организме человека.

Автор: Екатерина Присяжнюк