Ранее Кабинет министров поддержал решение о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

По состоянию на сегодня в Министерстве здравоохранения вакцинировано около 70% работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга.

"На уровне Минздрава процент вакцинированных людей сейчас находится примерно на уровне 70%. Но цифры постоянно растут, поскольку каждый сотрудник министерства действительно понимает необходимость и целесообразность вакцинации", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

По словам Кузина, сейчас механизм того, как именно будут вести статистику того, кто вакцинирован, и какие меры будут предусматривать для таких лиц, планируют представить на следующей неделе.

Читайте такжеЧетыре региона Украины оказались в шаге от "красной" зоны"Нарабатывается механизм не только по перечню профессий, а и по механизму контроля, мониторинга и, в том числе, по возможности или отстранения от работы (в случае невакцинации - УНИАН), или механизма, каким образом руководитель или центрального органа исполнительной власти, или руководитель предприятия может инициировать перевод такого работника или на дистанционную работу, или какие-то альтернативные меры", - пояснил Кузин.

Обязательная вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал решение о внедрении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

"Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок против острой респираторной болезни COVID-19, в том числе для работников учреждений образования, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, такой подход уже предусмотрен действующим законодательством. В частности, статьей 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных болезней.

Полный перечень профессий, для которых планируется внедрение обязательной вакцинации от COVID-19, Министерство здравоохранения планирует презентовать на следующей неделе.

Автор: Леся Лещенко