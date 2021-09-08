По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, если лимит COVID-больных будет превышен, то придется снова остановить плановые госпитализации и отдать приоритет пациентам с коронавирусом.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что система здравоохранения не выдержит госпитализацию около 90 тысяч больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в среду.

Министр напомнил, что в Украине есть больницы первой и второй волны, которые принимают больных COVID-19, а также резервные больницы, которые в любой момент будут готовы принять таких пациентов.

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По его словам, коек в "ковидных" больницах хватит, чтобы обеспечить места больным во время развития всех возможных сценариев распространения заболеваемости COVID-19: оптимистичного, умеренного и пессимистичного.

"Под каждый из этих сценариев коечного фонда, который будет разворачиваться в Украине, у нас хватает. Максимально, что нам нужно будет развернуть... - это около 82 тыс. коек... Но мы можем еще до 90 тыс. развернуть, но это тогда вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим плановые госпитализации и предоставим приоритет пациентам с коронавирусной болезнью", - сказал он.

Ляшко добавил, что "ковидные надбавки" для медиков пока остаются на уровне 300%.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине вчера зафиксировано 2772 новых подтвержденных случаи коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 1017 человек, скончались от осложнений болезни – 60.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2303276 человек, выздоровели – 2216017, умерли – 54114.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Антонина Доломанжи