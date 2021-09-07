Сейчас кровати с кислородом заняты на 17%, а реанимационные - на 23%.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что в Украине ускоряется загруженность коек в ковидных больницах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас суточные показатели смертности в Украине не падают, а продолжают находиться на повышенном уровне плато - в среднем 38 умерших за сутки.

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"Ожидается, что этот показатель будет незначительно расти дальше как следствие роста и заболеваемости, и госпитализаций в Украине. Ведь динамика заболеваемости и госпитализаций ускоряется. Число госпитализированных выросло примерно на 20% в неделю, а разрыв между госпитализациями и выписками вырос до трети. Это означает, что на ковидные кровати приходит больше пациентов, чем с них выписывают, что вызывает рост нагрузки на систему здравоохранения", - рассказал Ганиченко.

Он уточнил, что за последнюю неделю загруженность всех типов ковидных кроватей растет. В частности, по состоянию на сейчас кровати с кислородом заняты на 17%, а реанимационные - на 23%.

Кроме того, начала расти и занятость аппаратов ИВЛ, которая сейчас составляет 8%.

"Пока мы не говорим, что ситуация выходит из-под контроля. Мы имеем гораздо меньшую нагрузку, чем в начале 2021 года", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера зафиксировали 2197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки госпитализировано 485 человек, зарегистрировано 53 летальных случая.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2300504 человек, умерли – 54054, выздоровели – 2214606.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Антонина Доломанжи