Вакцина от коронавируса Janssen (ранее называлась Johnson&Johnson) нескоро появится в Украине. Ранее данный препарат зарегистрировал отечественный Минздрав.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире канала "Украина 24".
Он не смог уточнить, когда именно данная вакцина появится в Украине.
"Очень трудно сказать, есть несколько проблем", - пояснил он.
Кузин напомнил, что Janssen - это единственная вакцина с однократным введением.
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"В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину. Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson&Johnson на территории страны. Это около 390 человек, которые получили такую вакцину, и сейчас переговоры ведутся", - рассказал главный санврач.
Ранее Кузин заявил, что украинцам стоит вакцинироваться от коронавируса теми вакцинами, которые есть в наличии, и как можно быстрее, чтобы к началу эпидемического сезона у человека успел сформироваться адекватный иммунитет.
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