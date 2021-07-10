Главный санврач объяснил, в чем привлекательность данного препарата.

Вакцина от коронавируса Janssen (ранее называлась Johnson&Johnson) нескоро появится в Украине. Ранее данный препарат зарегистрировал отечественный Минздрав.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире канала "Украина 24".

Он не смог уточнить, когда именно данная вакцина появится в Украине.

"Очень трудно сказать, есть несколько проблем", - пояснил он.

Кузин напомнил, что Janssen - это единственная вакцина с однократным введением.

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"В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину. Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson&Johnson на территории страны. Это около 390 человек, которые получили такую ​​вакцину, и сейчас переговоры ведутся", - рассказал главный санврач.

Ранее Кузин заявил, что украинцам стоит вакцинироваться от коронавируса теми вакцинами, которые есть в наличии, и как можно быстрее, чтобы к началу эпидемического сезона у человека успел сформироваться адекватный иммунитет.

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Автор: Юрий Годован