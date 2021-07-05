Janssen - это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson.

Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) от COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минздраве отметили, что Janssen - это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson&Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который встроена ДНК, кодирующая шипоподобний белок вируса SARS-CoV-2. Нуждается в температуре хранения от +2 до +8. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

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Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и многие другие страны.

В министерстве напомнили, что в Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней.

Ранее в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая этого года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

В Украине с начала вакцинальной кампании в Украине привито 2 млн 074 тыс. 986 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 850 тыс. 394 лица.

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Автор: Леся Лещенко