Пациенты, которые не были вакцинированы, более склонны трудно перенести COVID-19.

Украинцы, которые не были вакцинированы и имеют сопутствующие состояния или заболевания, в частности онкозаболевания, более склонны трудно перенести COVID-19.

Читайте такжеПольша передала Украине еще 300 тысяч доз вакцины против COVID-19Об этом сообщают на официальной странице Министерства здравоохранения в Facebook. В ведомстве отмечают, что онкобольных украинцев в стране насчитывается около 1 миллиона.

В Минздраве подчеркивают, что химиетерапия может ослабить иммунную систему онкопациентов и любая инфекция, в частности COVID-19, может иметь серьезные последствия для онкобольных пациентов. В сообщении также указано, что люди с раком крови могут иметь более высокий риск госпитализации и смерти в результате коронавируса, чем люди с раковыми опухолями. Причина этого кроется в том, что пациенты с раком крови имеют более истощенный уровень иммунных клеток, которые работают на защиту от вирусов.

Читайте такжеВ Минздраве назвали регионы Украины, где 50% взрослого населения вакцинировано от COVID-19 по крайней мере одной дозой"Учитывая то, что онкопациенты часто посещают медицинские учреждения для диагностики или лечения, то возможно повышенное количество социальных контактов, также является риском к инфицированию коронавирусной болезнью", — отмечают в Минздраве.

В ведомстве также посоветовали онкобольным украинцам как уберечь себя от рисков коронавирусної болезни. В первую очередь в Минздраве призывают к вакцинации. Также пациентам рекомендуют:

Следить за температурой тела и измерять ее каждый раз, когда без причин ощущается жар, холод, возникают покраснения. Если температура свыше 38ºC - необходимо связаться с семейным врачом

Правильно пользоваться защитной маской

Часто мыть руки

Избегать скоплений людей и плохо проветриваемых помещений

Соблюдать социальную дистанцию

Иметь запас нужных лекарств на случай, если долго придется оставаться дома. Это также необходимо, чтобы минимизировать количество посещений аптеки или больницы

В случае необходимости визита к врачу убедиться, что он точно может принять, чтобы не сидеть в очередях или не упустить время

Не откладывать лечение самостоятельно и всегда консультироваться с врачом.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что новый пик коронавируса в Украине ожидается в конце зимы – начале весны.

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Автор: Екатерина Малюга