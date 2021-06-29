Как пояснил главный санврач страны, график вакцинации до конца года уже сформирован.

Для части граждан вакцинация против коронавируса должна стать обязательной. В частности - для работников сферы образования и обслуживания.

Такое заявление в интервью изданию "Лига" сделал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"У нас есть часть взрослого населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания, мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно сложно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - указал он, комментируя возможность введения наказаний за отказ от прививки.

Как рассказал санврач, график вакцинации до конца года уже сформирован. В Минздраве видят количество и тип вакцин, которые приедут в страну.

«Для нас основная идеология на 100% обеспечить не только первой дозой, но и второй. Когда вакцину доставляют в центр вакцинации, рассчитывают так, чтобы мы имели аналогичное резервное количество для второй дозы. Когда это урегулировали, появилась инициатива открыть полноценные центры массовой вакцинации», - пояснил Кузин.

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Кроме того, санврач выступил за недопуск в школу и другие учебные заведения детей, не имеющих прививки от коронавируса.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине планируют в конце лета выйти на показатель в 220 тыс. прививок против коронавируса в сутки.

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Автор: Дмитрий Захаров