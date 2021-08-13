В первой пятерке Киев, Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская области.

Лидером по охвату прививками от COVID-19 взрослого населения является город Киев, где провакцинировано по крайней мере одной дозой почти 667 тыс. жителей, двумя дозами - 395 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Facebook

Отмечается, что в первой пятерке также Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская области.

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Самые низкие показатели охвата у Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской и Одесской областей.

В Минздраве добавили, что по состоянию на 11 августа 2021 года уже привито 4,4 млн человек, из них получили две дозы и завершили вакцинацию почти 2,6 млн украинцев.

Количество прививок в июле составило 2,9 млн и превысило количество прививок, сделанных за предыдущие четыре с небольшим месяца вакцинальной кампании (конец февраля – июнь) – 2,7 млн. За 11 дней августа уже сделано более 1,4 млн прививок.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Леся Лещенко