Если человек имеет поддельный сертификат, но хочет действительно вакцинироваться, то надо обратиться в пункт прививки.

Поддельный сертификат вакцинации от коронавируса не спасет жизни.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, если человек имеет поддельный сертификат, но хочет действительно вакцинироваться, то надо обратиться в пункт прививки.

"Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Национальная полиция, соберутся доказательства, но человек получает защиту, а это самое ценное", - сказал он.

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Главный санврач подчеркнул, что противоэпидемические меры в виде ношения масок и дистанции между людьми не должны игнорироваться в любом случае.

Как сообщал УНИАН, в Украине в очередной раз установлен новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 292 тыс. человек. Об этом сообщает Минздрав. По данным Минздрава, 291 тыс. 985 человек были привиты от COVID-19 27 октября, одну дозу получили 212 тыс. 684 человека, полностью иммунизированы - 79 тыс. 301.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 576 тыс. 177 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 7 млн 217 тыс. 383 лица. Как отметили в Минздраве, 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко