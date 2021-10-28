В Украине за сутки обнаружили 26 071 новый случай COVID-19. Это самый высокий показатель за все время пандемии коронавируса в Украине.

Ковидные отделения больниц по всей стране переполнены. Медработники перегружены, а смертность от COVID-19 продолжает бить рекорды.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. "Сейчас вирус очень агрессивный и не щадит никого, поэтому единственный способ защитить себя от тяжелого течения болезни и смерти — это вакцинация", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки обнаружили 26 071 новый случай COVID-19. Это самый высокий показатель за все время пандемии коронавируса в Украине. В числе заболевших 1830 детей и 477 медработников.

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Кроме этого, в Украине в очередной раз установлен новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано почти 292 тыс. человек. По данным Минздрава, 291 тыс. 985 человек были привиты от COVID-19 27 октября, одну дозу получили 212 тыс. 684 человека, полностью иммунизированы - 79 тыс. 301.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 9 млн 576 тыс. 177 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 7 млн 217 тыс. 383 лица.

Радио Свобода поделилась в фейсбуке видео о том, что происходит в COVID-реанимациях в разных уголках страны.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая