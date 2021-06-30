На днях ВОЗ разрешила прививать против COVID-19 детей и подростков.

Сейчас сделать прививку от коронавируса могут только украинцы, которые старше 18 лет. Вакцинация в стране происходит по утвержденной дорожной карте.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

"Сначала вакцинировались люди, которые имеют критический риск заболеть. Сейчас четвертый этап — это люди "60-52" и люди "18-59" с хроническими заболеваниями. На пятом этапе будут вакцинироваться люди 18+. Пока дорожной картой прививки младших не предвидится", — подчеркнул он.

Читайте такжеВ Минздраве Украины предлагают не допускать в школу детей без прививки

Следует заметить, что Всемирная организация здравоохранения впервые с начала пандемии COVID-19 заявила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Впрочем, по словам Родины, в Украине пока это не предусмотрено, ведь надо выполнить прописаны пять этапов.

"В процессе дорожная карnf пересматривается. Мы не исключаем, что это произойдет в ближайшее время и будет расширен круг людей, подлежащих вакцинации", — говорит Роман Родина.

Он отметил, что сейчас страны работают над тем, как быть с детьми и подростками, которых вакцинируют. Ведь сейчас некоторые страны мира пускают к себе только тех, кто получил две дозы прививки. Это касается и малолетних. "Будут двусторонние соглашения. Все эти подробности там прописываются", - рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

Первые центры массовой вакцинации населения начали открываться в Украине с 29 мая.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко