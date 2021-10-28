Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин призвал не верить фейкам по вакцинации от COVID-19. Некоторые распространяют информацию о том, что прививки якобы вызывают бесплодие или влияют на ДНК, однако это не соответствует действительности.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Я хотел бы начать с того, что сейчас 8 из 10 человек, которые умирают, - это пожилые люди. И я бы призвал каждого защитить своих родных и близких и побудить их провести вакцинацию, потому что это действительно неотвратимые потери, потери, которые невозможно будет никогда вернуть", - сказал он.
Кузин отметил, что вакцины, которые применяют в Украине, были хорошо изучены и не вызывают тех эффектов, которыми люди пугают в сети.
Читайте такжеВрач предупредил, каким городам Украины из-за COVID-19 скоро грозит коллапс"Вторым ключевым тезисом для меня является то, что вакцины эффективны, и это есть доказательная медицина, об этом есть исследования. Поэтому не доверяйте фейкам или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на вашу ДНК", - сказал Кузин.
Главный санврач подчеркнул, что противоэпидемические меры в виде ношения масок и дистанции между людьми не должны игнорироваться в любом случае.
"Наверное последний тезис - это то, что вакцинация является действительно эффективным методом, когда человек, даже если он и будет инфицирован, он переносит заболевание в легкой форме. Но не стоит забывать об обычных противоэпидемических нормах, соблюдать дистанцию, использовать маски... следите за этими нормами, которые сейчас есть, это также эффективные действия против коронавируса", - сказал он.
Кампания по вакцинации началась в Украине 24 февраля. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.
Ранее УНИАН уже сообщал, что пациенты COVID-реанимаций призвали украинцев вакцинироваться, ведь число новых случаев заражения стремительно растет, а в больницах кислорода может хватить не всем.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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