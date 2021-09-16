Электронный сертификат в приложении "Дия" Ляшко назвал более защищенным от подделки.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко признал проблему подделки ковидных сертификатов в Украине. По его словам, подделать такой документ возможно, как и обычный паспорт.

Об этом Ляшко сказал в эфире 24 канала.

"Чтобы я не лукавил – подделка возможна. Однако мы делаем все возможное, чтобы было как можно сложнее подделать ковидный сертификат", – сказал он.

Ляшко уточнил, что подделать электронный сертификат в Дие" будет невозможно, потому что "там все четко работает".

"Есть вопросы по бумажным формам, но есть отработанный механизм, в ближайшее время его покажем",- отметил министр.

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Он также заверил, что правоохранительные органы работают с "продавцами" таких документов в соцсетях и мессенджерах.

COVID-сертификаты в Украине

В Минздраве рассказали, какими будут новые внутренние COVID-сертификаты. Так, отныне внутренний "желтый" COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной против COVID-19. Он поможет избежать карантинных ограничений.

Так называемый "зеленый" сертификат будет выдан после прохождения полного курса вакцинации против COVID-19.

И внутренние, и международные сертификаты COVID украинцы могут использоваться с помощью приложения "Дия". Однако функция пока недоступна для владельцев паспортов - "книжечек".

Автор: Юрий Годован