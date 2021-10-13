Не стоит использовать КТ как массовый метод для всех, кто имеет признаки коронавирусной болезни.

В Министерстве здравоохранения объяснили, стоит ли делать компьютерную томографию при COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, этот метод диагностики стал еще более популярным среди украинцев с начала пандемии, однако эффективность его использования для больных COVID-19 является сомнительной, потому что отсутствие изменений на КТ не означает отсутствие заболевания.

В Минздраве пояснили, что КТ следует назначать при невозможности обеспечить ПЦР-диагностику коронавирусной болезни COVID-19 или при наличии таких симптомов как дыхательная недостаточность или сопутствующих патологий.

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Также ее следует делать в случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками заболевания при их тяжелом общем состоянии.

"Положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19 при условии удовлетворительного состояния пациента не является основанием для назначения КТ. В вопросе направления на компьютерную томографию врачи должны опираться на общее состояние пациента, наличие дыхательной недостаточности, показатель сатурации (насыщенности крови кислородом), температуру тела. Если существует подозрение на инфицирование COVID-19, то сначала врач должен направить пациента на тестирование. Если провести его невозможно, а состояние больного ухудшается, тогда назначают КТ органов грудной клетки", - отметили в министерстве.

Также в Минздраве добавили, что профессиональное сообщество не рекомендует использовать КТ как массовый метод для всех, кто имеет признаки коронавирусной болезни. В то же время, специалисты советуют пользоваться методом ультразвуковой диагностики для отслеживания заболевания. Его преимущество в том, что он не дает дополнительную дозу облучения, как в случае с КТ.

Повторение КТ пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендуют делать на 21-й день с начала заболевания и через полгода. Однако каждый случай индивидуален, поэтому решение должен принимать врач.

Напомним, в Украине вчера зафиксировано 16309 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 4901 лицо, умерла от осложнений – 471.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2578394 лица, выздоровела – 2304361, зафиксировано 59523 летальных случаев.

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Автор: Леся Лещенко