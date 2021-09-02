Медик рекомендует не спешить с томографией легких и вовремя делать тест.

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий дал ряд советов на случай заболевания COVID-19.

Свой личный перечень рекомендаций медик обнародовал в Facebook. По его словам, у других врачей некоторые пункты могут отличаться, но это нормально, потому что каждый имеет собственный опыт и взгляд.

В частности, Жиравецкий рекомендует вовремя сбивать температуру с первого дня заболевания и вовремя делать тест на COVID. Это поможет понять, нужно ли ограничить общение с теми, кто не болел.

"Если вы узнали, что у вас подтвердился COVID-19, предупредите тех знакомых, с которыми вы тесно контактировали последних 5 дней, чтобы они понимали, что если у них появится температура, то это может быть начало болезни у них", - продолжает врач.

Медик не рекомендует выходить на улицу даже пациентам, которые переносят корнавирус легко, особенно на 4-5 день болезни. Холодный воздух может навредить легким и вызвать осложнения.

Кроме того, занятия спортом стоит прервать минимум на месяц. Для тех, кто раньше не занимался, лучше в этот период и не начинать.

Врач рекомендует не спешить делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания. В случае наличия сопутствующих заболеваний надо быть в контакте с узким специалистом (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог).

"Слушайтесь советов врачей дома, иначе придется слушаться в больнице. Постарайтесь сделать максимум, чтобы не попасть в больницу", - отмечает врач.

Жиравецкий также рекомендует заранее сформировать домашнюю аптечку. По его рекомендациям, там обязательно должны быть:

Нурофен или Нимесил. Антибактериальные средства - азитромицин, левофлоксацин, нифуроксазид. Омепразол - для тех, у кого бывает высокая кислотность в желудке. Детралекс при варикозе и геморрое. Дексаметазон - противоаллергический препарат. Креон или мезим. Ношпа. Если бывают отиты (воспаление ушей) - Отипакс. Мотилиум. Бетаргин. Если были проявления подагры - аллопуринол или аденурик. Пластырь. Вальтрекс.

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Кроме того, врач рекомендует не падать духом, не поддаваться панике, смотреть позитивные фильмы, не читать новости и не распространять фейки о COVID.

Жиравецкий также заявил, что штамм коронавируса "Дельта"оказался значительно опаснее китайского "перворроходца" эпидемии. Болезнь передается значительно быстрее и имеет новые симптомы.

Автор: Дмитрий Захаров