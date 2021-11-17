Медики отметили, что до сих пор неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.

В Украине выявить заболевания COVID-19 можно с помощью двух видов тестирования: методом ПЦР-теста и проведя экспресс-тест на антиген. При этом бытует мнение, что те, кто уже переболел и имеет, согласно результатам теста ИФА, антитела к коронавирусной болезни могут не вакцинироваться - мол, уже есть иммунитет.

В Минздраве Украины на странице в Facebook разъяснили ситуацию.

Так, в ведомстве отметили, что метод иммуноферментного анализа (ИФА) помогает определить признаки постинфекции на основе исследования венозной крови. Такой тест выявляет иммунную реакцию на вирус-то есть уровень антител.

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Определяет метод ИФА тестирование иммуноглобулины двух типов:

IgM указывают на острую фазу заболевания,

IgG-показывает, что человек переболел и уже имеет антитела к инфекции.

"Обращаем внимание, что наличие антител к коронавирусу, который вызывает COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации", - говорится в обращении Минздрава.

Медики добавили, что до сих пор неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются. В то же время основанием для установления диагноза COVID-19 остается только результат ПЦР-тестирования, рассказали в министерстве.

"Важно, что ни один из тестов не является обязательным перед проведением вакцинации. В первую очередь, речь идет о тесте на определение антител. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированной", - говорится в сообщении.

Так, тест на наличие антител может только показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек на коронавирус снова как именно перенесет болезнь.

Также в Минздраве рассказали, что сейчас в продаже имеются экспресс-тесты на COVID-19, которые можно сделать дома - они также определяют антиген коронавирус в образце мазка из носоглотки. Но такие тесты "не являются валидными для допуска, например, в общественные места или поездки в общественном транспорте". Среди основных причин - отсутствие уверенности в правильности проведения тестирования и его результата, невозможность проверить, чьи образцы использоваться для его проведения в домашних условиях.

В ведомстве напомнили, что получить бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 можно по назначению врача для:

человек с подозрением на COVID-19;

лиц с признаками других ОРВИ;

лиц с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

"Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач", - отметили в Минздраве.

Напомним, как писал УНИАН, результаты исследования, которое было проведено в Швеции и Италии, показали, что в большинстве переболевших коронавирусом антитела хранятся до 15 месяцев.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко