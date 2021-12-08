50% отметку с полным курсом вакцинации сегодня преодолено только в столице, где уже сделали две прививки более 65% киевлян.

В Украине три области пересекли отметку в 50% вакцинированного взрослого населения от COVID-19 по крайней мере одной дозой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.

"На сегодня уже три региона пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой. Это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область - более 55% и Полтавская область - почти 52%. Уже приблизились к этому показателю Днепропетровская (49%) и Черкасская (47%) области", - заявил министр.

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По словам Ляшко, отметка 50% с полным курсом вакцинации преодолена только в Киеве: двумя дозами привито более 65% жителей. К этому показателю приближается Киевская область - почти 49%.

Напомним, с начала вакцинальной кампании привито 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 млн 905 тыс. 431, полностью иммунизированы – 12 млн 042 тыс. 233. С начала вакцинальной кампании проведено 25 млн 947 тыс. 664 прививки.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Леся Лещенко