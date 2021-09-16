Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что рост заболеваемости коронавирусом был прогнозируемым.

В Министерстве здравоохранения объяснили, почему заболеваемость COVID-19 в Украине растет.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине, который наблюдается в последние недели, был прогнозируемым, как сообщает канал Коронавирус в регионах.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - отметил Ляшко.

Среди факторов роста заболеваемости названы также температурные условия, начало учебного года, и то, что вирус в этот период времени наиболее часто передается от человека к человеку.

Коронавирус в Украине

В Украине вчера, 15 сентября, зафиксировали 5 744 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 629 детей и 95 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 507 человек, умерли от осложнений - 101.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), Одесской (347) областях и Киеве (362).

Автор: Олег Давыгора