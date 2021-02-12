Первой самой распространенной причиной смерти в мире являются сердечно-сосудистые заболевания, а второй - рак. В 2019 году новообразования стали причиной смерти более 10 млн человек и в общем составили 17,83% от общего количества смертей в мире.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ на своей странице в Facebook.
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"В Украине новообразования входят в основные 5 причин смерти украинцев и являются вторыми крупнейшими убийцами граждан Украины. В национальном масштабе с 1990 года смертность от новообразований снизилась с 115 971 (18.6%) от общего количества смертей до 99 217 (14.1%) в 2019 году", - рассказали в ЦОЗ.
При этом рак трахеи, бронхов и легких в большинстве случаев становится причиной смерти мужчин - 14 тыс. 174 случая, тогда как рак молочной железы - самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин, ставшее причиной 8 тыс. 472 смертей.
Основные факторы риска среди населения, которые приводят к преждевременной смерти от рака, это:
- табачный дым;
- употребление алкоголя;
- высокий индекс массы тела;
- плохое питание;
- высокий уровень глюкозы;
- незащищенный секс;
- производственные риски;
- загрязненный воздух;
- другие производственные риски;
- употребление наркотиков.
Напомним, ранее сообщалось, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
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