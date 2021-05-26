Процент возникновения неблагоприятных событий после иммунизации составляет менее 1% от общего количества использованных вакцин.

В Украине с 24 февраля по 24 мая зарегистрировали 1 тыс. 436 неблагоприятных событий после иммунизации (НППИ) после применения вакцин от COVID-19.

Об этом сообщили в ГП "Государственный экспертный центр МОЗ Украины"»

"После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436. Процент возникновения НСПИ - менее 1% (от общего количества использованных вакцин - УНИАН). А именно: 0,22% после вакцины Covishield; 0,049 после вакцины CoronaVac; 0,034% после вакцины Comirnaty; 0,083% после вакцины AstraZeneca", - отметили в экспертном центре.

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Так, согласно обнародованной инфографике, количество неблагоприятных событий после вакцинации Covishield по состоянию на 24 мая составило 1 тыс. 095, CoronaVac - 42, Comirnaty - 14 AstraZeneca - 285.

Сегодня, 26 мая, в Украине доставлена первая (117 тыс. доз) партия вакцины Comirnaty американо-немецкого производства компании Pfizer/BioNTech, которая закуплена за средства государственного бюджета. Завтра ожидается еще 50 тыс.

Таким образом, всего 167 тыс. доз будет доставлено до конца недели.

Доставленной вакциной будут прививать педагогов, медиков, представителей силовых структур.

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Автор: Инна Андалицкая