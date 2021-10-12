Главный санврач советует заключать декларацию с другим специалистом.

В Министерстве здравоохранения признают проблему с врачами-антивакцинаторами, которые без обоснования отговаривают пациентов от прививок. Пациентам таких медработников советуют искать другого врача.

Об этом в комментарии сайту ТСН заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

По его словам, у таких "специалистов" методы лечения могут не иметь эффективности и даже нести угрозу. Поэтому стоит заключать соглашение с другим семейным врачом.

По словам Кузина, Минздрав прицельно следит за количеством вакцинированных пациентов у семейных врачей.

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"Это позволяет нам выявить прицельно тех антиванцинщиков среди врачей, которые, к сожалению, все же случаются в рамках медицинского сообщества. Но общая рекомендация – это отказываться от такого врача, искать другого", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко посоветовал антивакцинаторам пообщаться с родственниками пациентов с коронавирусом, которые приходят их навещать в больницах, где находятся на кислородной терапии или в отделении интенсивной терапии.

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Автор: Юрий Годован