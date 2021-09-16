Ляшко убеждает, что вакцинация - это престижно и круто.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя тезисы так называемых антивакцинаторов о принудительность прививок, напомнил, что иммунизация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

При этом Ляшко считает, что делать прививки - это престижно и круто. А антивакцинаторов советует не слушать.

"Если хотите увидеть тяжесть течения коронавируса – пройдитесь вдоль инфекционного отделения", - ответил он противникам вакцинации.

Он также посоветовал пообщаться с родственниками больных коронавирусом, которые приходят их навещать в больницах, где находятся на кислородной терапии или в отделении интенсивной терапии.

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"Здесь нет вопросов к выбору. Должно быть четкое понимание, надо слушать профессионалов и врачей", - сказал Ляшко.

Тем, кто говорит о незаконности карантина, министр напомнил, что Кабмин имел право его вводить, потому что в стране действует режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, по прогнозу Национальной академии наук Украины, в 2021 году будет наблюдаться тенденция к росту заболеваемости коронавирусом COVID-19 по сравнению с прошлым годом.

Темпы распространения вируса в Украине существенно ускорились за последние две недели, а период удвоения количества новых выявлений уменьшился до двух недель, сообщили в НАН.

Автор: Юрий Годован