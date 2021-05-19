Кандидат на должность министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что провакцинируют в летний период 5 млн украинцев, то есть будет проведено 10 млн прививок.
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Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, где обсуждается его кандидатура, Ляшко заявил: "Я даю обещание - в летний период, в первые 100 дней вакцинировать 10 млн украинцев".
После такого заявления в комитете депутаты ему начали намекать, что не надо давать таких обещаний. Тогда Ляшко уточнил, что не точно выразился, поскольку речь идет о 10 млн прививок, а поскольку речь идет о двух прививках, то будет вакцинировано 5 млн украинцев.
На вопрос депутатов, а что будет, если он не выполнит своего обещания, Ляшко не ответил.
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- 18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова.
- 19 мая в парламент поступило представление премьер-министра Украины о назначении заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.
- Данный вопрос начал рассматривать профильный парламентский комитет.
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