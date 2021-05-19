В профильном парламентском комитете депутаты ему намекнули, что не надо давать таких обещаний.

Кандидат на должность министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что провакцинируют в летний период 5 млн украинцев, то есть будет проведено 10 млн прививок.

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Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, где обсуждается его кандидатура, Ляшко заявил: "Я даю обещание - в летний период, в первые 100 дней вакцинировать 10 млн украинцев".

После такого заявления в комитете депутаты ему начали намекать, что не надо давать таких обещаний. Тогда Ляшко уточнил, что не точно выразился, поскольку речь идет о 10 млн прививок, а поскольку речь идет о двух прививках, то будет вакцинировано 5 млн украинцев.

На вопрос депутатов, а что будет, если он не выполнит своего обещания, Ляшко не ответил.

Кадровые ротации в Минздраве

18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

19 мая в парламент поступило представление премьер-министра Украины о назначении заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Данный вопрос начал рассматривать профильный парламентский комитет.

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Автор: Надя Пришляк