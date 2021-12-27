По состоянию на 26 декабря в больницах было занято 25% коек с кислородом.

На сегодня показатели "красной" зоны эпидемической опасности имеют две области Украины, остальные регионы - "желтой".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

В "красной" зоне эпидемической опасности остаются Волынская и Запорожская области, остальные регионы, а также Киев - в "желтой".

По состоянию на 26 декабря в больницах было занято 25% коек с кислородом, а уровень госпитализации за сутки в среднем составлял 29,4 человека на 100 тыс. населения.

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Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 1864 человека, в том числе 138 детей и 12 медицинских работников.

Уровень госпитализации больных, как и смертности, остается достаточно высоким - в больницы попали 1053 пациента, а умерли 133. Выздороветь в воскресенье удалось 4527 людям.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава - 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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