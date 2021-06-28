Отмечается, что в области уровень охвата тестированием на COVID-19 не соответствует "зеленой" зоне эпидопасности. На Киевщине этот показатель в течение трех последних дней снизился ниже предельной отметки и сейчас составляет 285.

В Киевской области показатель охвата тестированием на инфицирование коронавирусом пока не соответствует "зеленому" уровню эпидемической опасности.

В частности, как указывается на сайте Министерства здравоохранения, при установленном уровне 300 проведенных тестов на 100 тысяч населения в Киевской области этот показатель в течение трех последних дней находится ниже предельной отметки и сейчас составляет 285.

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Также в столице уровень заболеваемости COVID-19 превышает показатель - не менее 75 на 100 тысяч населения. На сегодняшний день он составляет 85.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 285 новых случаев COVID-19.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 2 млн 234,2 тыс. чел., умерли - почти 52,3 тыс.

По данным Минздрава, с 9 июня в Украине эпидемическая ситуация во всех регионах соответствует «зеленому» уровню эпидемической опасности.

16 июня правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021 года, при этом на всей территории страны установлен "зеленый" уровень эпидопасности.

В таких условиях в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны соблюдать масочный режим. Соответственно работа общепита, развлекательных заведений, кинотеатров и других учреждений культуры, проведение массовых мероприятий разрешается при условии ношения посетителями масок и обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

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Автор: Константин Гончаров