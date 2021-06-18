Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в Украине в феврале.

Массовая вакцинация в Киеве может проходить не только в выходные, но и в будни.

Об этом сообщает Новое время в Telegram.

Речь идет о графике работы центра вакцинации на базе Международного выставочного центра на Броварском проспекте. С начала июня там вводят дозы вакцины гражданам из электронных очередей по предварительным записям.

"Власти Киева изучают вопрос работы центра COVID-вакцинации на базе МВЦ в течение всей недели. Это в частности из-за того, что в минувшие выходные количество желающих привиться уменьшалось после обеда", – пишет издание.

Читайте такжеСМИ узнали о регулярных визитах "слуги" Тищенко к пластическому хирургуКампания по вакцинации от коронавируса стартовала в Украине в феврале 2021 года. Тогда инъекции вводили только людям из групп риска. В то же время в начале июня в Киеве, Одессе и Львове открылись первые центры, в которых прививки от коронавируса делают всем желающим. Впоследствии в регионах Украины их открыли более 50.

5 июня в связи с ограниченным графиком работы возле МВЦ наблюдалась толпа желающих получить первую дозу вакцины. Тогда гражданам кололи инъекции в порядке "живой" очереди.

Вакцинируют граждан в выходные: субботу и воскресенье с 10:00 до 17:30.

В то же время в Киеве запланированные прививки с 19 и 20 июня перенесли на четверг и пятницу – 17 и 18 июня.

Сейчас население иммунизируют китайским препаратом CoronaVac. Вакцина пока не утверждена европейским регулятором, и, следовательно, отсутствует в электронном сертификате вакцинации ЕС, что упрощает въезд на территорию стран блока.

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Автор: Яна Ставская